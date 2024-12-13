15-летняя Мишарина стала восьмой на ЧМ-2024 на дистанции 1500 м вольным стилем

Российская пловчиха Ксения Мишарина заняла восьмое место в финальном заплыве на дистанции 1500 м вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

15-летняя спортсменка отстала от лидера на 31,11 секунды.

Золото завоевала немка Изабелла Гезе с результатом 15.24,69, серебро — итальянка Симона Квадарелла (+5,45), тройку медалистов замкнула экс-россиянка Анастасия Кирпичникова, выступающая за Францию (+18,64).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.