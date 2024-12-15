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Сегодня, 19:15

Чемпионат мира по плаванию 2024: трансляция финалов в прямом эфире

В Будапеште завершается ЧМ по плаванию с российскими спортсменами
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Юлия Ефимова.
Фото Getty Images

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Будапеште (Венгрия) закрывает программу турнира в воскресенье, 15 декабря. На эти соревнованиях с 10 по 15 декабря были допущены 28 спортсменов из России в нейтральном статусе.

В вечернюю программу финалов войдут: заплывы на 50 метров вольным стилем и брассом, на 200 метров вольным стилем и на спине, а также комбинированные эстафеты 4х100 метров.

Финалы ЧМ-2024 на короткой воде в воскресенье, 15 декабря, с участием россиян

  • 50 м в/с, женщины: Арина Суркова

  • 50 м в/с, мужчины: Егор Корнев

  • 50 м брассом, мужчины: Кирилл Пригода

  • 200 м на спине, женщины: Милана Степанова

  • 200 м на спине, мужчины: Дмитрий Савенко

  • 4х100 м, комбинированная эстафета, женщины: Елизавета Агапитова, Юлия Ефимова, Арина Суркова, Дарья Трофимова

  • 4х100 м, комбинированная эстафета, мужчины: Павел Самусенко, Александр Жигалов, Андрей Минаков, Дмитрий Жаворонков

Трансляцию финалов проведут телеканал и сайт «Матч ТВ». Начало эфира — в 19.25 мск. Кроме того, заплывы в окне ретрансляции эфира федерального канала покажут онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск».

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