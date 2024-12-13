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Плавание

Сегодня, 12:00

Чемпионат мира по плаванию 2024: смотреть трансляцию 13 декабря

В Венгрии продолжается чемпионат мира по плаванию с участием россиян
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Евгения Чикунова.
Фото Getty Images

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде (бассейн длиной 25 метров) продолжается в Будапеште (Венгрия). Соревнования проходят с 10 по 15 декабря.

На ЧМ-2024 в нейтральном статусе были допущены 28 россиян. В пятницу, 13 декабря, пловцы из России участвуют в следующих соревнованиях:

  • 200 м брасс, женщины: Юлия Ефимова, Евгения Чикунова
  • 200 м брасс, мужчины: Кирилл Пригода, Александр Жигалов
  • 100 м баттерфляй, женщины: Арина Суркова, Дарья Клепикова
  • 100 м баттерфляй, мужчины: Роман Шевляков, Андрей Минаков
  • Эстафета 4х50 м в/с: мужчины, женщины
  • Эстафету 4х200 м в/с: мужчины

Предварительные заплывы в прямом эфире показывает канал «Матч! Арена». Полуфиналы и финалы также транслирует «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала. Начало вечерней программы — в 19.25 по московскому времени.

Плавание
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