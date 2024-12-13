Чемпионат мира по плаванию 2024: смотреть трансляцию 13 декабря
В Венгрии продолжается чемпионат мира по плаванию с участием россиян
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде (бассейн длиной 25 метров) продолжается в Будапеште (Венгрия). Соревнования проходят с 10 по 15 декабря.
На ЧМ-2024 в нейтральном статусе были допущены 28 россиян. В пятницу, 13 декабря, пловцы из России участвуют в следующих соревнованиях:
- 200 м брасс, женщины: Юлия Ефимова, Евгения Чикунова
- 200 м брасс, мужчины: Кирилл Пригода, Александр Жигалов
- 100 м баттерфляй, женщины: Арина Суркова, Дарья Клепикова
- 100 м баттерфляй, мужчины: Роман Шевляков, Андрей Минаков
- Эстафета 4х50 м в/с: мужчины, женщины
- Эстафету 4х200 м в/с: мужчины
Предварительные заплывы в прямом эфире показывает канал «Матч! Арена». Полуфиналы и финалы также транслирует «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала. Начало вечерней программы — в 19.25 по московскому времени.
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