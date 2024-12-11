Чемпионат мира по плаванию 2024: смотреть трансляцию 11 декабря

В Будапеште проходит чемпионат мира по плаванию с российскими спортсменами

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит в Будапеште (Венгрия). В соревнованиях с 10 до 15 декабря принимают участие 28 спортсменов из России.

Во второй день будет разыграно шесть комплектов медалей. Россияне соревнуются в следующих дисциплинах (предварительные и финальные заплывы):

100 м брасс, женщины: Евгения Чикунова, Юлия Ефимова

100 м брасс, мужчины: Кирилл Пригода, Александр Жигалов

100 м в/с, женщины: Дарья Трофимова, Дарья Клепикова

100 м в/с, мужчины: Егор Корнев, Дмитрий Жаворонков

800 м в/c, женщины: София Дьякова, Ксения Мишарина

Эстафета в/с 4х50: мужчины и женщины

Трансляцию заплывов в прямом эфире показывает телеканал «Матч! Арена». Заплывы полуфиналов и финалов покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, начало — в 19.25 мск. Также трансляция пройдет на онлайн-сервисах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции эфира федерального канала).