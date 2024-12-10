Чемпионат мира по плаванию 2024: смотреть трансляцию 10 декабря
10 декабря начался чемпионат мира по плаванию с участием россиян
В Будапеште (Венгрия) начался чемпионат мира по плаванию на короткой воде, в котором принимают участие 28 российских спортсменов. Соревнования продлятся до 15 декабря.
В первый день чемпионата россияне соревнуются в следующих дисциплинах (предварительные и финальные заплывы):
- 400 м в/с: Софья Дьякова
- 100 м на спине: Милана Степанова, Елизавета Агапитова, Мирон Лифинцев, Павел Самусенко
- 50 м баттерфляй: Арина Суркова, Роман Шевляков, Олег Костин
- 200 м комплексное плавание: Виктория Блинова, Илья Бородин, Алексей Сударев
- Эстафеты 4х100 м в/с: мужчины и женщины
- 1500 м в/с: Кирилл Мартынычев
Трансляция предварительных заплывов проходила на канале «Матч! Арена».
Полуфинальные и финальные заплывы также покажут телеканал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала, начало — в 19.25.
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