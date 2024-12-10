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Чемпионат мира по плаванию 2024: смотреть трансляцию 10 декабря

10 декабря начался чемпионат мира по плаванию с участием россиян
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

В Будапеште (Венгрия) начался чемпионат мира по плаванию на короткой воде, в котором принимают участие 28 российских спортсменов. Соревнования продлятся до 15 декабря.

В первый день чемпионата россияне соревнуются в следующих дисциплинах (предварительные и финальные заплывы):

  • 400 м в/с: Софья Дьякова
  • 100 м на спине: Милана Степанова, Елизавета Агапитова, Мирон Лифинцев, Павел Самусенко
  • 50 м баттерфляй: Арина Суркова, Роман Шевляков, Олег Костин
  • 200 м комплексное плавание: Виктория Блинова, Илья Бородин, Алексей Сударев
  • Эстафеты 4х100 м в/с: мужчины и женщины
  • 1500 м в/с: Кирилл Мартынычев

Трансляция предварительных заплывов проходила на канале «Матч! Арена».

Полуфинальные и финальные заплывы также покажут телеканал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала, начало — в 19.25.

Плавание
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