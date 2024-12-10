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Сегодня, 15:00

Чемпионат мира по плаванию 2024: кто из россиян выступает и где смотреть

28 россиян выступят на чемпионате мира по плаванию на короткой воде
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Российская пловчиха Евгения Чикунова
Евгения Чикунова.
Фото Global Look Press

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит в Будапеште (Венгрия) с 10 по 15 декабря. Спортсмены будут соревноваться в бассейне длиной 25 метров.

World Aquatics допустила 28 российских пловцов в нейтральном статусе. В турнире примут участие 17 мужчин и 11 женщин.

Мужины: Кирилл Пригода, Илья Бородин, Мирон Лифинцев, Андрей Минаков, Савелий Лузин, Роман Акимов, Роман Шевляков, Александр Жигалов, Олег Костин, Павел Самусенко, Кирилл Мартынычев, Алексей Сударев, Александр Щеголев, Алексей Ткачев, Дмитрий Савенко, Дмитрий Жаворонков и Егор Корнев.

Женщины: Евгения Чикунова, Арина Суркова, Алина Гайфутдинова, Елизавета Агапитова, Дарья Клепикова, Дарья Трофимова, Юлия Ефимова, Виктория Блинова, Ксения Мишарина, Милана Степанова и Софья Дьякова.

В прямом эфире соревнования показывают каналы и сайт медиахолдинга «Матч».

Плавание
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