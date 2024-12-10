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Плавание

Сегодня, 12:30

Чемпионат мира по плаванию 2024: даты проведения и где смотреть трансляции

Чемпионат мира по плаванию с участием россиян пройдет в декабре
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Российская пловчиха Юлия Ефимова
Юлия Ефимова.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдет в Будапеште (Венгрия) с 10 по 15 декабря. Спортсмены будут соревноваться в бассейне длиной 25 метров.

World Aquatics допустила 28 российских пловцов в нейтральном статусе.

По решению международной федерации выполнившим критерии допуска россиянам и белорусам разрешено принимать участие в турнирах по плаванию, плаванию на открытой воде, синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах. Водное поло по-прежнему остается под запретом.

Ранее у российских и белорусских спортсменов был открыт доступ к соревнованиям только в индивидуальных дисциплинах. Атлеты не могли выступать в эстафетах, синхронном плавании за исключением соло и синхронных прыжках в воду с трамплина.

В прямом эфире соревнования будут показывать каналы и сайт медиахолдинга «Матч ТВ».

Плавание
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