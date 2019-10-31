Чемпионат мира-2023 по водным видам спорта может быть перенесен в Казань

Чемпионат мира по водным видам спорта 2023 года может быть перенесен в Казань. Однако Международная федерация плавания пока не получила окончательного ответа от Дохи, сообщает РИА «Новости».

Казань в июле завоевала право принять чемпионат мира-2025, но также выразила готовность принять турнир 2023 года, который должен пройти в Катаре.

— Возможно, чемпионат мира-2023 пройдет в Казани. Мы пока не знаем наверняка, ведутся переговоры, — отметил глава Международной федерации плавания Хулио Маглионе.