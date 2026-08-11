Ткачев и Смирнов не квалифицировались в финал дистанции 200 м на спине на чемпионате Европы

Российские пловцы Алексей Ткачев и Георгий Смирнов не прошли в финал дистанции 200 м на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Ткачев в первом полуфинале преодолел дистанцию за 1 минуту 56,26 секунды, завняв шестое место.

Во втором полуфинале Смирнов занял последнюю седьмую строчку с результатом 1 минута 56,33 секунды. Победителем второго полуфинала с европейским рекордом стал представитель Венгрии Хуберт Кош (1.52,30).

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.