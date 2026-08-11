Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026: расписание 11 августа

Во вторник, 11 августа, в Париже продолжится чемпионат Европы по водным видам спорта 2026 года.

Во второй соревновательный день в плавании будут разыграны шесть комплектов медалей.

Россия с шестью золотыми, четырьмя серебряными и пятью бронзовыми наградами занимает четвертое место.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026

Расписание соревнований 11 августа

Плавание

10.30 — предварительные заплывы

Женщины, 50 м, баттерфляй

Мужчины, 100 м, вольный стиль

Женщины, 100 м, брасс

Мужчины, 200 м, на спине

Микст, 4x100 м, комбинированная эстафета

Мужчины, 800 м, вольный стиль

19.30 — финалы и полуфиналы

Женщины, 200 м, на спине — финал

Мужчины, 50 м, баттерфляй — финал

Женщины, 100 м, вольный стиль — финал

Мужчины, 100 м, брасс — финал

Женщины, 100 м, брасс — полуфинал

Мужчины, 200 м, на спине — полуфинал

Женщины, 50 м, баттерфляй — полуфинал

Мужчины, 100 м, вольный стиль — полуфинал

Женщины, 800 м, вольный стиль — финал

Микст, 4x100 м, комбинированная эстафета — финал

Время московское.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже и Сен-Дени с 31 июля по 16 августа. Соревнования по плаванию проходят с 10 по 16 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Чемпионат Европы во водным видам спорта: последние новости соревнований в 2026 году, расписание, результаты и статистика