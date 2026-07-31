Чемпионат Европы по водным видам спорта: медальный зачет на 31 июля
Общий зачет по медалям.
В пятницу, 31 июля, в первый день чемпионата Европы по водным видам спорта было разыграно три комплекта наград: в синхронном плавании (дуэты и мужское соло), а также в прыжках в воду (командные соревнования). Всего разыграют 80 комплектов медалей.
Российские спортсмены взяли серебро в прыжках в воду в командных соревнованиях и технической программе дуэтов, а также бронзу по итогам технической программы в мужском соло.
Медальный зачет ЧЕ-2026 на 31 июля
|Место
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Италия
|1
|1
|0
|2
|2
|Великобритания
|1
|0
|1
|2
|3
|Греция
|1
|0
|0
|1
|4
|Россия
|0
|2
|1
|3
|5
|Украина
|0
|0
|1
|1
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026 стартовал 31 июля в Париже (Франция) и продлится до 16 августа.
Спортсмены из России участвуют в ЧЕ в нейтральном статусе.
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