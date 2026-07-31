Чемпионат Европы по водным видам спорта: медальный зачет на 31 июля

Общий зачет по медалям.

В пятницу, 31 июля, в первый день чемпионата Европы по водным видам спорта было разыграно три комплекта наград: в синхронном плавании (дуэты и мужское соло), а также в прыжках в воду (командные соревнования). Всего разыграют 80 комплектов медалей.

Российские спортсмены взяли серебро в прыжках в воду в командных соревнованиях и технической программе дуэтов , а также бронзу по итогам технической программы в мужском соло.

Медальный зачет ЧЕ-2026 на 31 июля

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Италия 1 1 0 2 2 Великобритания 1 0 1 2 3 Греция 1 0 0 1 4 Россия 0 2 1 3 5 Украина 0 0 1 1

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026 стартовал 31 июля в Париже (Франция) и продлится до 16 августа.

Спортсмены из России участвуют в ЧЕ в нейтральном статусе.

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