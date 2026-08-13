Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026: полный медальный зачет на 13 августа
В четверг, 13 августа, в Париже завершился очередной соревновательный день чемпионата Европы по водным видам спорта 2026 года.
Российские пловцы завоевали серебро в мужской эстафете 4x100 метров вольным стилем. В финале выступили Иван Гирев, Василий Кукушкин, Александр Щеголев и Егор Корнев. Серебряные награды также получат Михаил Щербаков, Роман Жидков и Андрей Минаков, участвовавшие в предварительном заплыве. Россияне показали результат 3 минуты 10,12 секунды и уступили победившей сборной Венгрии 0,09 секунды.
По итогам дня Россия сохранила четвертое место в общем зачете. На счету российских спортсменов 21 медаль: 7 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых.
Медальный зачет чемпионата Европы на 13 августа
|
Место
|
Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
1
|
Великобритания
|
11
|
3
|
7
|
21
|
2
|
Италия
|
10
|
9
|
13
|
32
|
3
|
Германия
|
8
|
7
|
8
|
23
|
4
|
Россия
|
7
|
7
|
7
|
21
|
5
|
Венгрия
|
4
|
6
|
3
|
13
|
6
|
Нидерланды
|
2
|
4
|
1
|
7
|
7
|
Украина
|
2
|
1
|
3
|
6
|
8
|
Греция
|
2
|
1
|
0
|
3
|
9
|
Румыния
|
2
|
0
|
0
|
2
|
10
|Франция
|
1
|
6
|
3
|10
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. В программу турнира входят соревнования по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию, плаванию на открытой воде и хай-дайвингу.
Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе — в официальном зачете они обозначены как Neutral Athletes B.
Чемпионат Европы по водным видам спорта: последние новости соревнований в 2026 году, расписание, результаты и статистика