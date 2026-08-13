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Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026: полный медальный зачет на 13 августа

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Мужская сборная России по плаванию.
Фото AFP

В четверг, 13 августа, в Париже завершился очередной соревновательный день чемпионата Европы по водным видам спорта 2026 года.

Российские пловцы завоевали серебро в мужской эстафете 4x100 метров вольным стилем. В финале выступили Иван Гирев, Василий Кукушкин, Александр Щеголев и Егор Корнев. Серебряные награды также получат Михаил Щербаков, Роман Жидков и Андрей Минаков, участвовавшие в предварительном заплыве. Россияне показали результат 3 минуты 10,12 секунды и уступили победившей сборной Венгрии 0,09 секунды.

По итогам дня Россия сохранила четвертое место в общем зачете. На счету российских спортсменов 21 медаль: 7 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых.

Мужская сборная России по&nbsp;плаванию.Плюс одно серебро! Российские пловцы не остаются без наград на ЧЕ-2026

Медальный зачет чемпионата Европы на 13 августа

Место

Страна

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Великобритания

11

3

7

21

2

Италия

10

9

13

32

3

Германия

8

7

8

23

4

Россия

7

7

7

21

5

Венгрия

4

6

3

13

6

Нидерланды

2

4

1

7

7

Украина

2

1

3

6

8

Греция

2

1

0

3

9

Румыния

2

0

0

2

10

 Франция

1

6

3

 10

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. В программу турнира входят соревнования по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию, плаванию на открытой воде и хай-дайвингу.

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе — в официальном зачете они обозначены как Neutral Athletes B.

Чемпионат Европы по водным видам спорта: последние новости соревнований в 2026 году, расписание, результаты и статистика

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