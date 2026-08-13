Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026: полный медальный зачет на 13 августа

В четверг, 13 августа, в Париже завершился очередной соревновательный день чемпионата Европы по водным видам спорта 2026 года.

Российские пловцы завоевали серебро в мужской эстафете 4x100 метров вольным стилем. В финале выступили Иван Гирев, Василий Кукушкин, Александр Щеголев и Егор Корнев. Серебряные награды также получат Михаил Щербаков, Роман Жидков и Андрей Минаков, участвовавшие в предварительном заплыве. Россияне показали результат 3 минуты 10,12 секунды и уступили победившей сборной Венгрии 0,09 секунды.

По итогам дня Россия сохранила четвертое место в общем зачете. На счету российских спортсменов 21 медаль: 7 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых.

Медальный зачет чемпионата Европы на 13 августа

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Великобритания 11 3 7 21 2 Италия 10 9 13 32 3 Германия 8 7 8 23 4 Россия 7 7 7 21 5 Венгрия 4 6 3 13 6 Нидерланды 2 4 1 7 7 Украина 2 1 3 6 8 Греция 2 1 0 3 9 Румыния 2 0 0 2 10 Франция 1 6 3 10

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. В программу турнира входят соревнования по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию, плаванию на открытой воде и хай-дайвингу.

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе — в официальном зачете они обозначены как Neutral Athletes B.

Чемпионат Европы по водным видам спорта: последние новости соревнований в 2026 году, расписание, результаты и статистика