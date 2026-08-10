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Плавание

10 августа, 22:10

Чемпионат Европы по водным видам спорта: медальный зачет на 10 августа

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Илья Бородин.
Фото AFP

В понедельник, 10 августа, в Париже завершился очередной соревновательный день чемпионата Европы по водным видам спорта 2026 года.

Российский пловец Илья Бородин завоевал золото на дистанции 400 метров комплексом. Ксения Мишарина, Софья Дьякова, Дарья Сурушкина и Дарья Клепикова стали бронзовыми призерами в эстафете 4x200 метров вольным стилем.

Россия с шестью золотыми, четырьмя серебряными и пятью бронзовыми наградами занимает четвертое место. Лидирует Великобритания.

Медальный зачет чемпионата Европы на 10 августа: золото — серебро — бронза (всего)

  1. Великобритания — 8-2-5 (15)
  2. Италия — 7-8-9 (24)
  3. Германия — 7-5-7 (19)
  4. Россия — 6-4-5 (15)
  5. Украина — 2-1-3 (6)
  6. Греция — 2-0-0 (2)

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Чемпионат Европы завершится 16 августа.

Макс Литчфилд и&nbsp;Илья Бородин.Рекорд Европы и почти рекорд мира. Российские пловцы ярко начали ЧЕ в Париже

Чемпионат Европы по водным видам спорта: последние новости соревнований в 2026 году, расписание, результаты и статистика

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Плавание
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