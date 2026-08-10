Чемпионат Европы по водным видам спорта: медальный зачет на 10 августа
В понедельник, 10 августа, в Париже завершился очередной соревновательный день чемпионата Европы по водным видам спорта 2026 года.
Российский пловец Илья Бородин завоевал золото на дистанции 400 метров комплексом. Ксения Мишарина, Софья Дьякова, Дарья Сурушкина и Дарья Клепикова стали бронзовыми призерами в эстафете 4x200 метров вольным стилем.
Россия с шестью золотыми, четырьмя серебряными и пятью бронзовыми наградами занимает четвертое место. Лидирует Великобритания.
Медальный зачет чемпионата Европы на 10 августа: золото — серебро — бронза (всего)
- Великобритания — 8-2-5 (15)
- Италия — 7-8-9 (24)
- Германия — 7-5-7 (19)
- Россия — 6-4-5 (15)
- Украина — 2-1-3 (6)
- Греция — 2-0-0 (2)
Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Чемпионат Европы завершится 16 августа.
Чемпионат Европы по водным видам спорта: последние новости соревнований в 2026 году, расписание, результаты и статистика
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