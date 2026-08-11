Корнев вышел в финал на дистанции 100 метров вольным стилем, Щеголев выбыл

Российский пловец Егор Корнев вышел в финал на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате Европы в Париже.

Спортсмен показал третий среди участников двух полуфиналов результат — 47,27 секунды. Другой россиянин Александр Щеголев показал 11-й результат и не прошел в финал — 48,31.

Лучшее время в полуфиналах показал Давид Попович из Румынии — 46,72.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.