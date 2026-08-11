Клепикова заняла четвертое место на чемпионате Европы на дистанции 100 метров вольным стилем

Российская пловчиха Дарья Клепикова заняла четвертое место на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате Европы в Париже.

Спортсменка показала результат 53,11 секнуды.

Победительницей с рекордом чемпионатов Европы стала Маррит Стенберген из Нидерландов (51,90 секунды).

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.