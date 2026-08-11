Клепикова заняла четвертое место на чемпионате Европы на дистанции 100 метров вольным стилем
Российская пловчиха Дарья Клепикова заняла четвертое место на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате Европы в Париже.
Спортсменка показала результат 53,11 секнуды.
Победительницей с рекордом чемпионатов Европы стала Маррит Стенберген из Нидерландов (51,90 секунды).
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
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