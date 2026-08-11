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Плавание

11 августа, 20:13

Чикунова вышла в финал чемпионата Европы на дистанции 100 метров брассом, Ефимова стала 13-й в полуфинале

Сергей Ярошенко

Российская пловчиха Евгения Чикунова вышла в финал на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы в Париже. Спортсменка показала шестой результат по итогам полуфиналов, проплыв дистанцию за 1.06,16.

Лучшее время показала британка Ангарад Эванс (1.04.97), второй результат — у ирландки Моны Макшерри (1.05,64), на третьей строчке — эстонка Энели Ефимова (1.05,78).

Еще одна россиянка Юлия Ефимова не смогла пробиться в финал — она в итоге заняла 13-е место в полуфинале с результатом 1.07,19.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

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Евгения Чикунова
Юлия Ефимова
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