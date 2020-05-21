Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде-2021 пройдет в Казани на месяц раньше
19:38
Чемпионат Европы-2021 по плаванию на короткой воде пройдет в Казани, но состоится на месяц раньше запланированного срока, сообщает сайт Европейской лиги плавания. Соревнования пройдут 2-7 ноября в Казани.
Решение было принято после того, как чемпионат мира-2020 по плаванию на короткой воде, который должен был состояться в декабре в Абу-Даби, был перенесен на 2021 год.
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