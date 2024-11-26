Чемпион России по плаванию Кожакин рассказал, как должен был погибнуть при родах

Один из лучших российских пловцов Иван Кожакин в интервью «СЭ» рассказал о сложных родах своей матери.

— Мама сильно заболела гепатитом, когда меня вынашивала. Ей сказали — надо лечиться, надо срочно убивать ребенка, потому что он убьет тебя. Рожать нельзя — умрут оба. Поставили перед выбором. Но родители пришли и сказали, что будем рожать.

Когда маме делали кесарево, меня боялись доставать — боялись заразиться. Доставали щипцами. Меня поцарапали, когда доставали, было явное соприкосновение кровей. Но я не заразился. Еще год таскали по больницам, как рассказывали. Когда я родился, маме сказали: «Ждите, вам осталось жить две недели». Мне 27, слава богу, все живы, у мамы внучки уже. Это действительно чудо, — признался Кожакин.