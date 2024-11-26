Новости
Статьи Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 10:45

Чемпион России по плаванию Кожакин рассказал, как должен был погибнуть при родах

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Один из лучших российских пловцов Иван Кожакин в интервью «СЭ» рассказал о сложных родах своей матери.

— Мама сильно заболела гепатитом, когда меня вынашивала. Ей сказали — надо лечиться, надо срочно убивать ребенка, потому что он убьет тебя. Рожать нельзя — умрут оба. Поставили перед выбором. Но родители пришли и сказали, что будем рожать.

Когда маме делали кесарево, меня боялись доставать — боялись заразиться. Доставали щипцами. Меня поцарапали, когда доставали, было явное соприкосновение кровей. Но я не заразился. Еще год таскали по больницам, как рассказывали. Когда я родился, маме сказали: «Ждите, вам осталось жить две недели». Мне 27, слава богу, все живы, у мамы внучки уже. Это действительно чудо, — признался Кожакин.

Иван Кожакин. «Когда я родился, маме сказали — вам жить две недели». Пловец-чемпион Кожакин: протестант из Магадана, получивший нейтральный статус

Плавание
Читайте также
ПСБ запустил «Народный вклад» со ставкой 30% годовых
Диетолог призвал отказаться от молочных каш
Вратарь Шунин и модель Григорьева воспитывают двоих детей
Глава МИД Британии пообещал оказать поддержку взятому в плен под Курском наемнику
Судей заподозрили в нечестности. Что произошло после 16 тура РПЛ
Елена Вяльбе назвала Елену Исинбаеву предателем Родины
Популярное видео
Бурмистров, Шумаков, Тимкин, Телегин и другие до сих пор без клуба
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Серебряков обменян в «Авангард»
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Чемпион России по плаванию Кожакин: «У Вселенной есть Создатель, это научно доказано»

Пловец Кожакин: «До брака с женой у нас не было половой жизни. Я должен был рассказать ей о Боге»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости