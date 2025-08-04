Чемпион мира по плаванию Кетце: «Рад, что россияне снова с нами»

Южноафриканский пловец Питер Кетце выразил радость от того, что российские спортсмены допущены к чемпионату мира по водным видам спорта в Сингапуре.

— Я очень рад за них! Не очень понимаю, насколько правильно, насколько в принципе целесообразно наказывать спортсменов за то, на что они не могут повлиять.

Поэтому я рад, что россияне снова с нами, и поддерживаю их, у меня хорошие с ними отношения. У меня хорошие отношения со всеми, — цитирует Кетце «Чемпионат».

Россияне выступали на ЧМ-2025 в Сингапуре в нейтральном статусе. Они заняли четвертое место в медальном зачете — 18 медалей (6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых).