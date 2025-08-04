Новости
Статьи Олимпиада
Уведомления
Главная
Плавание

4 августа, 17:38

Чемпион мира по плаванию Кетце: «Рад, что россияне снова с нами»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Южноафриканский пловец Питер Кетце выразил радость от того, что российские спортсмены допущены к чемпионату мира по водным видам спорта в Сингапуре.

— Я очень рад за них! Не очень понимаю, насколько правильно, насколько в принципе целесообразно наказывать спортсменов за то, на что они не могут повлиять.

Поэтому я рад, что россияне снова с нами, и поддерживаю их, у меня хорошие с ними отношения. У меня хорошие отношения со всеми, — цитирует Кетце «Чемпионат».

Россияне выступали на ЧМ-2025 в Сингапуре в нейтральном статусе. Они заняли четвертое место в медальном зачете — 18 медалей (6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых).

Россияне заняли четвертое место в&nbsp;медальном зачете&nbsp;ЧМ по&nbsp;водным видам спорта 2025.Успеть до Олимпиады. Над чем нам надо работать после водного чемпионата мира?

Источник: «Чемпионат»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Плавание
Читайте также
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Популярное видео
Серия «Сибири» — 12 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 12 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Лещенко выступил за трансляцию Олимпиады-2026 в России: «Невозможно бесконечно жить за занавесом»
Доказательства Родченкова подошли к концу. Половина из них оказались пустышкой
Лыжник Коростелев верит, что в CAS отменят решение о недопуске на Олимпиаду
Майгуров: «Российские биатлонисты готовы в любой момент вернуться на международные соревнования»
Фигурист Даниелян сравнил возвращение на международную арену с наблюдением за космосом из лужи
В Европе готовятся к отмене соревнований из-за недопуска россиян. Противостояние входит в решающую фазу
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ак Барс» поздравил Минакова с победой на чемпионате мира по водным видам спорта

Путин поздравил российских пловцов с победой на чемпионате мира в Сингапуре

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости