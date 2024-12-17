Чемпион мира Бородин выступит на Кубке Сальникова

Чемпион мира по плаванию Илья Бородин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о подготовке к соревнованиям в Будапеште.

— Мы готовились к чемпионату России как к основному старту. Но просто оказались в таких условиях. Нужно было просто две недели держать форму. Думаю, что вся команда справилась. Следующая задача — Кубок Сальникова, три дня надо поработать, — сказал Бородин «СЭ».

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходил в Будапеште с 10 по 15 декабря.

Кубок Владимира Сальникова пройдет с 19 по 21 декабря 2024 года в Санкт-Петербурге.