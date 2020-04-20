Новости
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Плавание

«Чем Юля занимается ночью? Выпекает куличи и красит яйца». Ефимова показала свой пасхальный стол

09:26
Юлия Ефимова. Фото AFP
Юлия Ефимова. Фото AFP
Теги:

Российская пловчиха Юлия Ефимова показала в Instagram, как выглядит ее пасхальный стол.

— Чем Юля занимается ночью? Выпекает куличи и красит яйца, — рассказала Ефимова.

Православный праздник Пасха в 2020 году выпал на 19 апреля. 28-летняя Ефимова — трехкратный призер Олимпийских Игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Из-за пандемии коронавируса практически все спортивные соревнования отменены или приостановлены, а спортсмены находятся дома на самоизоляции.

Плавание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир