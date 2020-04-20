«Чем Юля занимается ночью? Выпекает куличи и красит яйца». Ефимова показала свой пасхальный стол

Российская пловчиха Юлия Ефимова показала в Instagram, как выглядит ее пасхальный стол.

— Чем Юля занимается ночью? Выпекает куличи и красит яйца, — рассказала Ефимова.

Из Инстаграма Юлии Ефимовой pic.twitter.com/1b5Ry3PhCf — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) April 20, 2020

Православный праздник Пасха в 2020 году выпал на 19 апреля. 28-летняя Ефимова — трехкратный призер Олимпийских Игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Из-за пандемии коронавируса практически все спортивные соревнования отменены или приостановлены, а спортсмены находятся дома на самоизоляции.