CAS сообщил о переносе слушаний по делу Сунь Яна

Спортивный арбитражный суд перенес дату слушаний по делу китайского пловца Сунь Яна о нарушении антидопинговых правил. Изначально слушания должны были пройти в сентябре, но «по просьбе одной из сторон» они были отложены, сообщается в пресс-релизе суда.

Теперь слушания должны пройти до конца октября. При этом заседание CAS станет публичным и открытым для общественности и СМИ.

В сентябре 2018 года китайский пловец должен был пройти допинг тест. По сообщениям СМИ, у него возник конфликт с допинг-инспектором. Утверждалось, что охранник пловца разбил пробирку с кровью, а сам Сунь Ян отказался сдать анализ мочи. Международная федерация плавания не стала предъявлять претензий спортсмену, однако Всемирное антидопинговое агентство инициировала расследование.