CAS отменил дисквалификацию участника Олимпиады-2016

Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал бразильского пловца Габриэля Сантоса, информирует сайт CAS. Таким образом, его годовая дисквалификация отменена.

Допинг-тест, взятый у него во внесоревновательный период в Сан-Паулу 20 мая, дал положительный результат на клостебол (синтетический анаболик).

Бразилец был дисквалифицирован Международной федерацией плавания (FINA) на год, но подал апелляцию в CAS.

Как отмечается, ему удалось доказать, что запрещенное вещество попало к нему в организм после использования полотенец и продуктов одного из членов его семьи, который применял клостебол по рецепту врача. Поэтому CAS постановил, что Сантос не виноват.

Пловец является серебряным призером ЧМ-2017 в эстафете, шестикратным чемпионом Бразилии на стометровке вольным стилем, а также участником Олимпиады 2016 года.