«Было тяжеловато выехать из Лос-Анджелеса, но проскочили». Ефимова отправилась в путешествие по США
18:10
Трехкратный призер Олимпиады Юлия Ефимова отправилась в путешествие по США. В Штатах проходят массовые протесты и погромы в связи с убийством полицейским темнокожего Джорджа Флойда. Российская пловчиха выбралась из Лос-Анджелеса, ставшего одним из центров протестов.
«Было тяжеловато выехать из Лос-Анджелеса, но, слава богу, проскочили», — написала Ефимова в Instagram.
Юлия Ефимова, путешествие. День 1 pic.twitter.com/ouxQ8XW0rd— Великий Твитсби (@greattvetor) June 2, 2020
Судя по сториз, Ефимова уже побывала в калифорнийских Санта-Барбаре, Солванге и Морро Бэй.
Юлия Ефимова, путешествие pic.twitter.com/JDHTg3xnsv— Великий Твитсби (@greattvetor) June 2, 2020
Юлия Ефимова, путешествие pic.twitter.com/gqFp9N0520— Великий Твитсби (@greattvetor) June 2, 2020
Юлия Ефимова, путешествие pic.twitter.com/gEIINtesRA— Великий Твитсби (@greattvetor) June 2, 2020
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