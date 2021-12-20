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Бородин занял второе место на дистанции 400 м комплексом на ЧМ по плаванию на короткой воде

18:43

Российский пловец Илья Бородин занял второе место в финале на дистанции 400 м комплексом на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

Он проплыл дистанцию за 3 минуты 56,47 секунды. Это новый юношеский рекорд мира, а также новый рекорд Европы и России.

Победу одержал японец Дайя Сето, который опередил россиянина на 00,21 секунды.

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Иван Шитик все материалы автора
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