Бородин занял второе место на дистанции 400 м комплексом на ЧМ по плаванию на короткой воде
18:43
Российский пловец Илья Бородин занял второе место в финале на дистанции 400 м комплексом на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.
Он проплыл дистанцию за 3 минуты 56,47 секунды. Это новый юношеский рекорд мира, а также новый рекорд Европы и России.
Победу одержал японец Дайя Сето, который опередил россиянина на 00,21 секунды.
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