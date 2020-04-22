Новости
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Плавание

Большие глаза и сдержанный маникюр. Ефимова порадовала поклонников милой фотографией

09:48
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Теги:

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в Instagram свою новую фотографию.

28-летняя Ефимова — трехкратный призер Олимпийских Игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Из-за пандемии коронавируса практически все спортивные соревнования отменены или приостановлены, а спортсмены находятся дома на самоизоляции.

Плавание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир