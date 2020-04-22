Большие глаза и сдержанный маникюр. Ефимова порадовала поклонников милой фотографией

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в Instagram свою новую фотографию.

Из Инстаграма Юлии Ефимовой pic.twitter.com/8oEKC1w6iV — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) April 22, 2020

28-летняя Ефимова — трехкратный призер Олимпийских Игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Из-за пандемии коронавируса практически все спортивные соревнования отменены или приостановлены, а спортсмены находятся дома на самоизоляции.