Беляев - второй в заплыве на 25 км на открытой воде на чемпионате мира

Россиянин Кирилл Беляев стал вторым на чемпионате мира по водным видам спорта в плавании на открытой воде на дистанции 25 километров. Он проиграл 0,3 секунды французу Акселю Реймону, который преодолел дистанцию за 4 часа 51 минуту 6,2 секунды. Замкнул тройку лучших итальянец Алессио Оккипини.
Кванджу (Корея)
Чемпионат мира
Мужчины
25 км, открытая вода
1. Аксель Реймон (Франция) – 4:51,06,2
2. Кирилл Беляев (Россия) – отставание 0,3
3. Алессио Оккипини (Италия) – 3,3
4. Симоне Руффини (Италия) – 8,7
5. Кай Грем Эдвардс (Австралия) – 11,0
6. Евгений Дратцев (Россия) – 13,4
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