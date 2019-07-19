Беляев - второй в заплыве на 25 км на открытой воде на чемпионате мира

Россиянин Кирилл Беляев стал вторым на чемпионате мира по водным видам спорта в плавании на открытой воде на дистанции 25 километров. Он проиграл 0,3 секунды французу Акселю Реймону, который преодолел дистанцию за 4 часа 51 минуту 6,2 секунды. Замкнул тройку лучших итальянец Алессио Оккипини.

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Мужчины

25 км, открытая вода

1. Аксель Реймон (Франция) – 4:51,06,2

2. Кирилл Беляев (Россия) – отставание 0,3

3. Алессио Оккипини (Италия) – 3,3

4. Симоне Руффини (Италия) – 8,7

5. Кай Грем Эдвардс (Австралия) – 11,0

6. Евгений Дратцев (Россия) – 13,4