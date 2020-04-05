Белорусский пловец призвал соблюдать гигиену и продезинфицировал руки водкой. Видео

Белорусский пловец Евгений Цуркин призвал соблюдать гигиену, оказывая сопротивление распространению коронавируса.

Спортсмен выложил в своем Instagram ролик, в котором дезинфицирует руки водкой, выйдя из машины.

— Ребята, в условиях пандемии не забывайте про правила гигиены. Это неотъемлемая часть здорового образа жизни, тем более, в таких условиях. Соблюдайте гигиену, не посещайте людные места, не забывайте соблюдать социальную дистанцию, и мы вместе победим этот вирус.

Несмотря на пандемию коронавируса, в Белоруссии не был введен коронавирус, спортивные мероприятия, в частности — чемпионат страны по футболу — проходят в присутствии зрителей.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 203 099 человек. Умерших — 64 774, выздоровевших — 246 893. В России на данный момент 4731 случай заражения, 43 человека умерли, выздоровело — 333.