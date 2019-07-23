Австралийские тренеры поддержали бойкот Хортона против Сунь Яна и вспомнили допинг-нарушения в России

Австралийская ассоциация тренеров и учителей по плаванию (ASCTA) поддержала пловца Мака Хортона, который отказался подняться на подиум к китайцу Сунь Яну как победителю дистанции 400 м вольным стилем на чемпионате мира. Позже из-за этого Хортону было вынесено предупреждение от Международной федерации плавания (FINA).

Напомним, Хортон открыто выстпуает против Сунь Яна, так как считает, что он принимает допинг. Китаец в прошлом был отстранен за употребление запрещенных веществ. Кроме того, в Спортивном арбитражном суде идет разбирательство в отношении Сунь Яна. Последний во время визита допинг-офицеров, якобы, молотком разбил уже взятую у него допинг-пробу.

- Австралийские тренеры по плаванию и Австралийская ассоциация тренеров приветствует и поддерживает позицию Мака Хортона, чтобы разоблачить обман в спорте, и призывает к значительным и немедленным действиям против допинга.

Когда такие организации, как FINA, которые управляют нашим видом спорта и должны создавать равные условия, не могут позаботиться о чистых спортсменах, это приводит к тому, что они сами начинают это делать, - говорится в сообщении ASCTA. - Слишком долго руководящие органы плохо реагировали, что привело спорт, в частности, плавание к кризису. Со времен сборной ГДР в 70-80-х, а затем более недавние случаи с Китаем и Россией показывают, что постоянно появляются систематические нарушения, которые так и не поддаются контролю.... Пришло время для нулевой терпимости к допингу. Если кто-то попался на запрещенных препаратах, то должен быть пожизненно отстранен.