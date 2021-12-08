Австралийская пловчиха обвинила двух тренеров в сексуальных домогательствах

Австралийская пловчиха Мейделин Гровс обвинила двух тренеров Федерации плавания Австралии в сексуальных домогательствах, сообщает The Sunday Morning Herald.

Она заявила, что к ней «приставал мужчина», когда она занималась плаванием еще будучи подростком. Также пловчиха заявила, что один из тренеров регулярно делал ей замечания секситского характера.

26-летняя спортсменка не стала раскрывать имена тренеров, но подчеркнула, что один из них все еще работает в плавании.

Напомним, ранее Гровс бойкотировала Олимпийские игры в Токио. Свое решение спортсменка объяснила желанием проучить женоненавистников и сочувствующих им.