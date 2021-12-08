Австралийская пловчиха обвинила двух тренеров в сексуальных домогательствах
16:29
Австралийская пловчиха Мейделин Гровс обвинила двух тренеров Федерации плавания Австралии в сексуальных домогательствах, сообщает The Sunday Morning Herald.
Она заявила, что к ней «приставал мужчина», когда она занималась плаванием еще будучи подростком. Также пловчиха заявила, что один из тренеров регулярно делал ей замечания секситского характера.
26-летняя спортсменка не стала раскрывать имена тренеров, но подчеркнула, что один из них все еще работает в плавании.
Напомним, ранее Гровс бойкотировала Олимпийские игры в Токио. Свое решение спортсменка объяснила желанием проучить женоненавистников и сочувствующих им.
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