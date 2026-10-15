Суркова заняла второе место на дистанции 50 метров баттерфляем на этапе Кубка мира, Клепикова — третья

Россиянка Арина Суркова заняла второе место на дистанции 50 метров баттерфляем на третьем этапе Кубка мира в Казахстане.

В финальном заплыве она финишировала со временем 24,99 секунды. Первое место заняла бельгийка Рос Ваноттердейк (24,56). Бронзу завоевала россиянка Дарья Клепикова (25,08).

Третий этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит с 15 по 17 октября в Астане (Казахстан). Россияне принимают участие в турнире с национальным флагом и гимном.

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