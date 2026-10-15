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Плавание
Арина Суркова заняла второе место на этапе Кубка мира в Астане: результат женщин 50 метров баттерфляем 15 октября 2026

Суркова заняла второе место на дистанции 50 метров баттерфляем на этапе Кубка мира, Клепикова — третья

Сергей Филин
Арина Суркова.
Фото Getty Images

Россиянка Арина Суркова заняла второе место на дистанции 50 метров баттерфляем на третьем этапе Кубка мира в Казахстане.

В финальном заплыве она финишировала со временем 24,99 секунды. Первое место заняла бельгийка Рос Ваноттердейк (24,56). Бронзу завоевала россиянка Дарья Клепикова (25,08).

Егор Корнев.Кубок мира по плаванию — 2026: расписание финального этапа в Астане

Третий этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит с 15 по 17 октября в Астане (Казахстан). Россияне принимают участие в турнире с национальным флагом и гимном.

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Плавание
Дарья Клепикова
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