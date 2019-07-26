Антон Чупков: "Не думал о мировом рекорде, хотел показать свой лучший результат"

Российский пловец Антон Чупков – о победе на чемпионате мира. Он установил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом (2.06,12).

- Вы контролировали соперников по ходу дистанции?

- Никого не видел. Просто плыл, ушел в себя. Считал свои циклы. Даже японца не видел. Возможно, он хитрил - специально попал на одну из крайних дорожек. Понимал, что он мог быть впереди, но ничего не видел. Хотел одного: дотерпеть.

- Перед последним "полтинником" вы проигрывал почти секунду. Такое вообще отыгрывается?

- Теперь уже можно сказать, что отыгрывается.

- Почему на пресс-конференции вы так буднично говорили о мировом рекорде?

- Да я не думал о нем. Просто хотел показать свой лучший результат. Другое дело, что понимал: мой личный рекорд и есть рекорд мира. (Владимир Иванов)