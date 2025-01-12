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Плавание

Сегодня, 19:55

Андрей Шишин стал главным кандидатом на пост главного тренера сборной России по плаванию

Владислав Маслов
Корреспондент
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Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) выставила кандидатуру Андрея Шишина на должность главного тренера сборной России по плаванию, сообщается на официальном сайте организации.

Решение было принято единогласно по итогам заседания бюро правления ФВВСР в минувшем декабре.

Сергей Чепик, возглавлявший сборную России с 2018 года, покидает свою должность в связи с окончанием контракта. Под его руководством команда выступала на Олимпийских играх в Токио, а также на чемпионатах мира и Европы.

41-летний Шишин -заслуженный тренер России, в числе его воспитанников — двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов.

Источник: ФВВСР
Плавание
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