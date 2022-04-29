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«Я шокирован результатом». Американский пловец Армстронг — о своем мировом рекорде

Американец Армстронг назвал Колесникова одним из лучших пловцов в мире
Иван Шитик
Корреспондент
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Американский пловец Хантер Армстронг поделился эмоциями после установления нового мирового рекорда на дистанции 50 м на спине. Он выиграл отборочные национальные соревнования к чемпионату мира с результатом 23,71 секунды.

«Я шокирован своим результатом. Знаете, Климент Колесников — один из самых быстрых в мире пловцов на этой дистанции. Быть наравне с ним — невероятное ощущение», — приводит слова Армстронга официальный сайт Федерации плавания США.

Прежний мировой рекорд принадлежал россиянину Клименту Колесникову, который на чемпионате Европы 2021 года в Будапеште преодолел дистанцию за 23,80 секунды.

Климент Колесников
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