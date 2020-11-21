Американский пловец побил рекорд мира на стометровке баттерфляем

Американский пловец Калеб Дрессел проплыл стометровку баттерфляем на короткой воде быстрее рекорда мира. Это произошло на соревнованиях Международной лиги плавания (ISL). Его результат 47,78 секунды.

Рекорд мира принадлежит Чэду ле Кло (ЮАР) — 48,08. Он был установлен еще в 2016 году.

Кроме того, Дрессел сегодня побил собственный рекорд на дистанции 50 м вольным стилем, показав 20,16. Ранее Дрессел также проплыл быстрее рекорда мира дистанцию 100 м комплексом.

Отметим, что рекорды будут ратифицированы только в том случае, если FINA признает соревнования соответствующими регламенту.