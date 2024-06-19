Американская пловчиха установила мировой рекорд

Американская пловчиха Реган Смит установила новый мировой рекорд во время квалификационных соревнований к Олимпийским играм.

Турнир проходит в Индианаполисе. Она проплыла 100 метров на спине за 57,13 секунды.

Предыдущий рекорд принадлежал австралийке Кейли Маккиоун, которая в 2023 году проплыла 100 метров за 57.33 секунды.

22-летняя Смит является трехкратной чемпионкой мира, действующей рекордсменкой мира на дистанциях 100 и 200 м на спине и в комбинированной эстафете 4?100 м. Также она является двукратным серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр 2020 в Токио.