Новости
Статьи Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 10:16

Американская пловчиха установила мировой рекорд

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Американская пловчиха Реган Смит установила новый мировой рекорд во время квалификационных соревнований к Олимпийским играм.

Турнир проходит в Индианаполисе. Она проплыла 100 метров на спине за 57,13 секунды.

Предыдущий рекорд принадлежал австралийке Кейли Маккиоун, которая в 2023 году проплыла 100 метров за 57.33 секунды.

22-летняя Смит является трехкратной чемпионкой мира, действующей рекордсменкой мира на дистанциях 100 и 200 м на спине и в комбинированной эстафете 4?100 м. Также она является двукратным серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр 2020 в Токио.

0
Читайте также
Федор Смолов снова стал игроком «Краснодара»
Болельщики Грузии и Турции подрались на стадионе перед матчем Евро
Врач рассказала о симптомах ботулизма у детей
Макдэвид – зверь с пачкой новых рекордов века, а Бобровского лишили домашнего чемпионства. Что произошло в пятом матче финала Кубка Стэнли
Пропавшую в Кузбассе девочку нашли мертвой в колодце
Почти 50 нелегальных мигрантов задержаны в тепличном комплексе в Подмосковье
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мишарина и Степанов стали победителями чемпионата России по плаванию на открытой воде

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости