Американка Кейт Дугласс обновила мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем на короткой воде

Американская пловчиха Кейт Дугласс обновила мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем на короткой воде.

На отборочных соревнованиях в Уэстмонте она проплыла дистанцию за 49,64 секунды. Прежнее достижение — 49,93 секунды — американка установила в 2025 году на этапе Кубка мира в Канаде. Таким образом, она улучшила собственное достижение на 0,29 секунды.

Дугласс 24 года. Она — двукратная олимпийская чемпионка, семикратная победительница чемпионатов мира и 11-кратная победительница мировых первенств на короткой воде.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max