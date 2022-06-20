Американка Кэти Ледеки стала 17-кратной чемпионкой мира по плаванию

Американка Кэти Ледеки завоевала золотую медаль в плавании на 1500 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта. Она победила с результатом 15 минут 30,15 секунды.

25-летняя Ледеки завоевала свою 17-ю золотую медаль на чемпионатах мира. Это рекорд, у ее ближайшей преследовательницы американки Симон Мануэль 11 золотых наград. У мужчин рекордсмен по этому показателю Майкл Фелпс (26).

Также Ледеки является семикратной олимпийской чемпионкой (одна из семи женщин во всех видах спорта, выигравших семь золотых медалей).