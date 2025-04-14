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Плавание

14 апреля, 18:41

Гайфутдинова о победе на чемпионате России: «С учетом недавней тяжелой болезни — результатом довольна»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
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Алина Гайфутдинова выиграла финал 50 метров на спине на чемпионате России по плаванию, второй день которого проходит в понедельник в Казани.

20-летняя спортсменка стала единственной участницей финала, которая выполнила отборочный норматив на чемпионат мира (28,01 секунды). Гайфутдинова показала результат 27,62 секунды.

— Секундами на данный момент довольна, это в одной десятой до лучшего результата. В апреле показать такие секунды, это хорошо, с учетом того, что была перенесена тяжелая болезнь. На данный старт задача была «раскрутиться», посмотреть, на что я сейчас готова и понять, над чем работать к лету. Мы, конечно, думали о чемпионате мира, но если бы что-то пошло не так, выступали так же хорошо и на Кубке России.

— Что за болезнь? И когда была?

— Месяц назад. Так и не смогли определить, что произошло. Но достаточно тяжело болела. Отхожу до сих пор — общее состояние, и эмоциональное, и физическое, пока не то.

— К лету уже отойдете полностью, или пока рано говорить?

— Рано говорить, но я думаю, что все получится. У меня очень умные врачи, тренеры, как в зале, так и на воде. И у нас сейчас ждет сбор в Кабардинке — солнышко, море, думаю, все хорошо будет.

Плавание
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