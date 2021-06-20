Абросимов завоевал путевку на Олимпиаду в Токио

Многократный чемпион Европы Кирилл Абросимов завоевал право выступить на Олимпийских играх в Токио на дистанции 10 км на открытой воде.

Россиянин олимпийском отборочном старте в Португалии стал седьмым со временем 2 часа 2 минуты 36 секунд на данной дистанции и отобрался на Игры в Токио.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.