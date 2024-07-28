18-летний Лифинцев показал лучший результат сезона в мире на дистанции 100 м на спине на Кубке России

Российский пловец Мирон Лифинцев показал лучший результат сезона в мире на дистанции 100 м на спине.

В комбинированной эстафете 4 по 100 метров в составе команды Санкт-Петербурга 18-летний спортсмен показал время 52,08 секунды. Результат также является рекордным среди юношей. Лифинцев побил свой же результат (52,34), установленный в апреле этого года на чемпионате России.

Мировой рекорд принадлежит итальянцу Томасу Чеккону — 51,60 секунды.