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Сегодня, 18:52

18-летний Лифинцев показал лучший результат сезона в мире на дистанции 100 м на спине на Кубке России

Руслан Минаев
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Российский пловец Мирон Лифинцев показал лучший результат сезона в мире на дистанции 100 м на спине.

В комбинированной эстафете 4 по 100 метров в составе команды Санкт-Петербурга 18-летний спортсмен показал время 52,08 секунды. Результат также является рекордным среди юношей. Лифинцев побил свой же результат (52,34), установленный в апреле этого года на чемпионате России.

Мировой рекорд принадлежит итальянцу Томасу Чеккону — 51,60 секунды.

Плавание
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