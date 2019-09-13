17-летнюю пловчиху дисквалифицировали после победы за откровенный купальник

17-летняя американка Бреккин Уиллис была лишена победы на студенческих соревнованиях в Анкоридже (Аляска, США), сообщает CNN. Девушка первенствовала на дистанции 100 м вольным стилем, однако была дисквалифицирована из-за слишком откровенного купальника.

Один из судей состязаний посчитал, что купальник слишком сильно оголяет ее ягодицы, и спортсменка якобы пыталась привлечь к себе внимание. На Аляске принято правило для школьных и студенческих соревнований, по которым купальники пловчих не могут быть слишком открытыми.

Сама же Уиллис объяснила, что подвернула края купальника, чтобы ей удобнее плыть. При этом уже после отстранения она приняла участие в эстафете и не подверглась никаким санкциям. Кроме того, до дисквалификации она приняла участие еще в двух заплывах и также не была наказана.

Позднее Ассоциация школьной деятельности Аляски отменила отстранение Уиллис и вернула ей золото, признав решение судей дискриминацией.