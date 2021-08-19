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Жена Безбородова призналась, что считала сына Стаса Пьехи ребенком из неблагополучной семьи

14:32
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Жена футбольного судьи Владислава Безбородова Ирина в эфире ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» призналась, что считала, что сын Стаса Пьехи из неблагополучной семьи. Также женщина извинилась перед звездной семьей.

«Я не знала, кто это такие. Я вообще считала, что напротив живет какая-то неблагополучная семья.

Я еще раз приношу извинения вам Стас, потому что вы — отец. Вы сейчас все правильно делаете. Поймите, я не била вашего ребенка», — заявила Безбородова.

Напомним, в коттеджном поселке Рощино под Петербургом между семьей Безбородовых и Пьехи произошел неприятный инцидент. Мальчик воткнул карандаш в надувной бассейн на участке Безбородовой, после чего женщина схватила ребенка и швырнула его, ударив головой об землю.

Врачи зафиксировали у сына Стаса Пьехи закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=WtVhx07VWUE

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Виктория Кравченко все материалы автора

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