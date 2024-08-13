Каманцев об Орсато: «Рады, что удалось его заполучить. Как только завершил карьеру, согласился с нами сотрудничать»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал «СЭ» приглашение Даниэле Орсато в состав экспертно-судейской комиссии РФС.

Ранее РФС объявил о вхождении Орсато в состав ЭСК.

«Он будет взаимодействовать, как все остальные эксперты. Например, участвовать в голосовании онлайн. Рады, что удалось заполучить Орсато! Как только он закончил карьеру, согласился сотрудничать с нами. Наверное, у него были альтернативные предложения. Но договориться удалось нам», — сказал Каманцев «СЭ».

Орсато начал профессиональную карьеру в 2006 году. 48-летний итальянец работал на чемпионатах Европы 2020 и 2024 года, и на чемпионате мира 2022-го. Также арбитр был назначен на финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» в 2020-м. В июне 2024 года Орсато завершил карьеру.