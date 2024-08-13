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Судейство

Судейство

Сегодня, 15:08

Каманцев рассказал о сроке контракта с Орсато: «Он участвует в работе с нами уже с этого тура»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Даниэле Орсато.
Фото Global Look Press

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал «СЭ» приглашение Даниэле Орсато в состав экспертно-судейской комиссии РФС.

Ранее РФС объявил о вхождении Орсато в состав ЭСК

«Контракты и договоренности у нас стандартно действуют один сезон. Орсато участвует в работе с нами уже с этого тура. Мы для себя не исключаем его приглашение на зимние сборы, на следующие летние сборы. Он — один из топовых арбитров. Приятно в российском футболе собирать компанию из арбитров, которые судили финал Лиги чемпионов. Уверен, что ни у кого нет вопросов к профессионализму Орсато», — сказал Каманцев «СЭ».

Орсато начал профессиональную карьеру в 2006 году. 48-летний итальянец работал на чемпионатах Европы 2020 и 2024 года, и на чемпионате мира 2022-го. А также арбитр был назначен на финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» в 2020-м. В июне 2024 года Орсато завершил карьеру.

Футбол
РФС
Павел Каманцев
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Каманцев об Орсато: «Рады, что удалось его заполучить. Как только завершил карьеру, согласился с нами сотрудничать»
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