Каманцев рассказал о сроке контракта с Орсато: «Он участвует в работе с нами уже с этого тура»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал «СЭ» приглашение Даниэле Орсато в состав экспертно-судейской комиссии РФС.

Ранее РФС объявил о вхождении Орсато в состав ЭСК

«Контракты и договоренности у нас стандартно действуют один сезон. Орсато участвует в работе с нами уже с этого тура. Мы для себя не исключаем его приглашение на зимние сборы, на следующие летние сборы. Он — один из топовых арбитров. Приятно в российском футболе собирать компанию из арбитров, которые судили финал Лиги чемпионов. Уверен, что ни у кого нет вопросов к профессионализму Орсато», — сказал Каманцев «СЭ».

Орсато начал профессиональную карьеру в 2006 году. 48-летний итальянец работал на чемпионатах Европы 2020 и 2024 года, и на чемпионате мира 2022-го. А также арбитр был назначен на финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» в 2020-м. В июне 2024 года Орсато завершил карьеру.