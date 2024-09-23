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Судейство

Судейство

Сегодня, 18:10

Николаев считает, что возможное изменение трактовок назначения пенальти за игру рукой упростит работу судей

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Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о том, что начиная с этого сезона судьи будут назначать пенальти за любое попадание мяча в штрафной площади в руку, не прижатую к телу.

«Споры, наверное, все равно какие-то будут среди болельщиков. Судьям в чем-то станет проще. Когда усложняешь, то труднее объяснить то или иное решение. Чем проще будут трактовки, тем удобнее будет для судей, специалистов, футболистов и всего футбольного сообщества. Вопросов станет меньше, но они будут всегда — футбол тем и прекрасен», — сказал Николаев «СЭ».

Ранее издание Relevo сообщило, что европейские арбитры получили указание в начале текущего сезона назначать пенальти за любое попадание мяча в штрафной площади в руку, не прижатую к телу. По информации источника, причиной такого решения стал спорный момент в 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года между сборными Испании и Германии (2:1). На 106-й минуте встречи судья Энтони Тэйлор принял решение не наказывать испанцев 11-метровым ударом за попадание мяча в руку защитника «Челси» Марка Кукурельи.

Александр Абустин

Алексей Николаев
УЕФА
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