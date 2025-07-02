Экс-арбитр Николаев: «На протяжении всего сезона Левников был самым стабильным»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал «СЭ» признание Кирилла Левникова лучшим судьей прошедшего сезона по результатам опроса «СЭ».

«Наверное, в этом году выбор был несложным. На протяжении всего сезона Кирилл был самым стабильным арбитром. Не обошлось без помарки в стыковых матчах, но в остальном он хорошо проявил себя во многих статусных играх. Для многих выбор был довольно очевидным. Возможно, это не очень хорошо, потому что хотелось бы, чтобы была конкуренция, а получилось, что в этом году Левников — номер один и где-то все остальные», — сказал Николаев «СЭ».