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Судейство

Судейство

Сегодня, 17:51

Карасев остался в элитной группе УЕФА, но судить не будет

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Судейский комитет УЕФА утвердил новый состав групп арбитров — на первую половину сезона-2024/25. Как стало известно «СЭ», все российские судьи сохранили свои позиции, несмотря на то, что не привлекаются к обслуживанию матчей под эгидой УЕФА и вряд ли будут задействованы в них в ближайшее время.

В число 32 судей элитной группы по-прежнему входит Сергей Карасев. Место среди 60 рефери первой группы сохранил Сергей Иванов. Во второй группе, в которую включены 198 арбитров, остались Владислав Безбородов, Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, Артем Любимов, Виталий Мешков, Владимир Москалев и Павел Шадыханов.

РПЛ
Сергей Иванов (судья)
Виталий Мешков
Владимир Москалев
Владислав Безбородов
Евгений Кукуляк
Кирилл Левников
Павел Шадыханов
Сергей Карасев (судья)
УЕФА
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