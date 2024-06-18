Карасев остался в элитной группе УЕФА, но судить не будет

Судейский комитет УЕФА утвердил новый состав групп арбитров — на первую половину сезона-2024/25. Как стало известно «СЭ», все российские судьи сохранили свои позиции, несмотря на то, что не привлекаются к обслуживанию матчей под эгидой УЕФА и вряд ли будут задействованы в них в ближайшее время.

В число 32 судей элитной группы по-прежнему входит Сергей Карасев. Место среди 60 рефери первой группы сохранил Сергей Иванов. Во второй группе, в которую включены 198 арбитров, остались Владислав Безбородов, Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, Артем Любимов, Виталий Мешков, Владимир Москалев и Павел Шадыханов.