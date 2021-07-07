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Италия — Испания: зачем придумывать правила, которые не выполняются? Итальянцам не дали перебить пенальти

13:28
Сборной Италии не дали перебить пенальти. Фото Скриншот эфира матча Италия - Испания
Сборной Италии не дали перебить пенальти. Фото Скриншот эфира матча Италия - Испания
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В ходе серии 11-метровых ударов, с помощью которых во вторник определялся победитель первого полуфинального матча чемпионата Европы-2020, вратарь сборной Испании Унаи Симон нарушил правила игры и отбил пенальти. Однако он не был перебит. Правильно ли поступили арбитры?

Процедура выполнения 11-метрового предусматривает, что в момент удара по мячу «хотя бы часть одной стопы вратаря обороняющейся команды должна касаться линии ворот или находиться на одном уровне с ней». Это сравнительно новое правило, оно дало больше свободы голкиперу. При этом оно очень часто не соблюдается.

Нарушение заключается в том, что одна нога оказывается не перед линией ворот, а за линией, «внутри» ворот. По правилам это фол, и пенальти нужно перебивать. По факту же наказывать за такое глупо.

Вот и бригада Феликса Бриха не стала этого делать, и нарушение Унаи Симона осталось безнаказанным.

Вопрос: зачем придумывать правила, которые в реальной жизни все равно не соблюдаются?

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Александр Бобров все материалы автора

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