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Судейство

Судейство

Сегодня, 20:14

ЭСК РФС признала ошибкой судьи отмену гола «Сочи» в начале матча с «Ахматом»

Руслан Минаев
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Экспертно-судейская комиссия (ЭКС) при президенте РФС признала ошибкой судьи отмену гола «Сочи» в матче 24-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1).

Эпизод произошел на третьей минуте встречи с участием нападающего «Сочи» Луки Джорджевича. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Артуром Федоровым.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Сочи» №11 Лука Джорджевич в момент передачи мяча ему партнером по команде находился по отношению к предпоследнему игроку обороняющейся команды «Ахмат» №15 Андрею Семенову в правильной позиции, так как ни одна из его частей тела не находилась ближе к линии ворот соперника, чем часть тела игрока обороны.

Комиссия напоминает ассистентам, что в подобных тонких моментах с географической точки зрения им необходимо рисковать и принимать решения в пользу атаки», — сказано в заявлении на сайте РФС.

«Ахмат» набрал 40 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» располагается на 9-й строчке — 31 очко.

Источник: РФС
Лука Джорджевич
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Сочи
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